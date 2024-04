Kairo - Bei den Gesprächen in Kairo über eine Waffenruhe im Gaza-Konflikt sind zuletzt offenbar weitere Fortschritte erzielt worden. Alle beteiligten Parteien seien sich "in den wesentlichen Punkten" einig, berichtet der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahera News unter Berufung auf hochrangige ägyptische Quellen.



Demnach sollen die Delegationen der Hamas und von Katar Kairo bereits verlassen haben. Sie sollen innerhalb von zwei Tagen zurückkehren, um sich auf die Bedingungen des endgültigen Abkommens zu einigen. Die israelische und die US-Delegation wollen die ägyptische Hauptstadt ebenfalls vorerst verlassen. Die Beratungen sollten in den nächsten 48 Stunden fortgesetzt werden, hieß es weiter.



In den Verhandlungen über eine Waffenruhe sowie eine Freilassung von Geiseln hatte es in den vergangenen Wochen kaum Bewegung gegeben, wobei sich beide Seiten gegenseitig dafür verantwortlich machten. Eine offizielle Bestätigung der Fortschritte gab es zunächst nicht.

