Der britische Energieriese Shell hat in der vergangenen Handelswoche ein kleines Update auf den Geschäftsverlauf im ersten Quartal gegeben. Demnach hat das Unternehmen vor allem von einer positiven Entwicklung im Gashandel profitiert. Diese Nachricht kam bei zahlreichen Analysten gut an. So bestätigten viele ihre Kaufempfehlungen für die Aktie.Shell geht davon aus, beim Fördervolumen die im Vorfeld kommunizierten Ziele zu übertreffen. Allerdings dürfte das Ergebnis wie bereits am Markt erwartet ...

