Die Wende vom Verbrenner zum Elektroauto dauert in Europa länger als ursprünglich angenommen. Das räumte Volkswagen-Chef Oliver Blume im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) ein. Allerdings sieht er im gegenwärtigen Gegenwind keinen Anlass, die Flinte ins Korn zu werfen. "Wir erleben den größten Veränderungsprozess in der Geschichte der Automobilindustrie", sagte Blume der FAS. "Bisher fahren vor allem technikaffine und umweltbewusste Kunden Elektroautos. Die sehen die Vorteile, denn E-Autos sind inzwischen technisch überlegen. Jetzt müssen wir die breite Masse der Autofahrer überzeugen. Mit guten Produkten, einem breiten Ladenetz, attraktiven Preisen und angemessenen Kosten mit dem richtigen Energiemix an erneuerbarem Strom."

Volkswagen setze weiterhin klar auf die Elektromobilität, machte Blume klar. "Zwei Drittel unserer Konzerninvestitionen gehen in die Elektromobilität und neue Technologien.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 1Q

- DE/Tui AG, Notierung der Aktie im Prime Standard der Frankfurter Börse

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Handelsbilanz Februar Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +22,3 Mrd Euro zuvor: +27,5 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +6,3% gg Vm Importe PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +3,6% gg Vm 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Februar saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.426,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 5.249,75 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 18.303,50 +0,0% Nikkei-225 39.285,67 +0,8% Schanghai-Composite 3.064,29 -0,2% Hang-Seng-Index 16.750,97 +0,2% +/- Ticks Bund -Future 131,99 -17 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 18.175,04 -1,2% DAX-Future 18.427,00 -0,2% XDAX 18.178,92 -0,2% MDAX 26.915,13 -1,3% TecDAX 3.371,33 -1,1% EuroStoxx50 5.014,75 -1,1% Stoxx50 4.372,21 -0,9% Dow-Jones 38.904,04 +0,8% S&P-500-Index 5.204,34 +1,1% Nasdaq-Comp. 16.248,52 +1,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,16 -90

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf einen wenig veränderten Wochenstart richten sich Marktteilnehmer an den europäischen Aktienmärkten ein. Weder von den US-Vorlagen noch von der Entwicklung in Asien kommen am Morgen nennenswerte Impulse. "Damit dürfte sich die in der vergangenen Woche eingeleitete Konsolidierung zunächst zeitlich ausdehnen, aber nicht unbedingt räumlich", wie ein Marktteilnehmer sagt. Gestützt werden könnte die Stimmung vom Rücksetzer bei den Ölpreisen, über den Tag hinaus nun aber vor allem von der anstehenden Dividendensaison. Impulse könnten vor Handelsstart noch von der deutschen Industrieproduktion ausgehen sowie am Vormittag vom Sentix-Konjunkturindikator. Im Laufe der Woche dürften dann vor allem die US-Verbraucherpreise, die Sitzung der EZB und der Start der Berichtssaison für Impulse sorgen.

Rückblick: Sehr schwach - Nach dem ADP-Arbeitsmarktbericht sind auch die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten deutlich besser als erwartet ausgefallen. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 303.000 - die Prognose lag lediglich bei 200.000. Auch die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich stärker als erwartet. Die Daten spielen den Fed-Falken in die Hände. Schon zuvor hatten falkenhafte Töne von Fed-Mitgliedern aufgeschreckt. Während an der Wall Street zuletzt noch von bis zu drei Zinssenkungen in diesem Jahr ausgegangen wurde, überraschte Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, mit der Aussage, dass er Zinssenkungen in diesem Jahr überhaupt in Frage stelle, sollte sich die Inflation weiterhin seitwärts bewegen. Sehr schwach zeigten sich Airline-Aktien, belstetet von den steigenden Ölpreisen. Lufthansa verloren 4,3 Prozent, IAG 2,7 Prozent, Air France-KLM 2,8 Prozent oder Easyjet 1,9 Prozent. Shell (+0,6%) hat im ersten Quartal von einem starken Gashandel profitiert. Eni (+1,0%) hält die Dividende stabil. Wie in den drei Quartalen zuvor soll es auch eine Schlussdividende von 0,23 Euro geben. Zudem bestätigte der Ölkonzern Pläne, dieses Jahr Aktien für 1,1 Milliarden Euro zurückzukaufen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Im Tagestief hatte der DAX schon bei 18.088 Punkten gelegen. Verkauft wurde durch alle Branchen. Die zuletzt gut gelaufenen Automobiltitel gingen in den Korrekturmodus über: BMW fielen um 1,9 Prozent, Mercedes-Benz um 0,7 Prozent und VW büßten 1,6 Prozent ein. Auch die zuletzt gesuchten Chemietitel verloren: BASF büßten 2,0 Prozent ein oder Covestro 1,3 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von SAP zeigte sich wenig verändert. Laut einem Bericht des Handelsblatts entfallen bei der Restrukturierung von SAP voraussichtlich 2.600 der weltweit 8.000 Stellen auf Deutschland.

USA - AKTIEN

Fester - Im Fokus stand der US-Arbeitsmarktbericht. Mit 303.000 neu geschaffenen Stellen fiel der Zuwachs bedeutend stärker aus als die von Ökonomen erwarteten 200.000 Stellen. Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich damit trotz hoher Zinsen weiter in einer guten Verfassung und dürfte die US-Notenbank nicht zu baldigen Zinssenkungen drängen. Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank im März wie erwartet auf 3,8 (Vormonat: 3,9) Prozent. Die Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,35 Prozent oder 0,12 US-Dollar auf 34,69 Dollar. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 4,1 Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 4,1 Prozent erwartet. Aus dem Markt hieß es dazu, dass sich das Lohnwachstum in Grenzen gehalten habe und die inländische Wirtschaft stark sei. Die Präsidentin der Federal Reserve von Dallas, Lorie Logan, hat indessen davor gewarnt, dass es viel zu früh sei, über eine Zinssenkung nachzudenken. Die Inflation könne auf einem Niveau verharren, das zu weit über dem 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank liege. Tesla (-3,7%) wird das lange versprochene preiswerte Auto, auf das Investoren setzten, laut einem Agenturbericht nicht bauen. Stattdessen werde Tesla die Entwicklung selbstfahrender Robotaxis auf der gleichen Kleinfahrzeug-Plattform fortsetzen, sagten Kreise der Nachrichtenagentur Reuters. GE Aerospace (+6,0%) hat die Ausschüttung einer Quartalsdividende von 28 Cent pro Aktie angekündigt. Johnson & Johnson (-0,1%) verstärkt sein Geschäft im Bereich der Kardiologie mit dem Kauf des mit 13,1 Milliarden US-Dollar bewerteten Unternehmens Shockwave Medical. Apple verzeichneten einen Aufschlag von 0,4 Prozent. Der Apple-Zulieferer Foxconn hat im März einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnet und dabei von starker Nachfrage nach Cloud- und Unterhaltungselektronik-Produkten profitiert. Procter & Gamble (+0,4%) ruft Kapseln der Flüssigwaschmittel Tide, Ace und Ariel zurück, die in flexiblen Folienbeuteln verpackt sind.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,75 +9,8 4,65 32,7 5 Jahre 4,39 +8,9 4,30 38,7 7 Jahre 4,40 +8,7 4,31 42,7 10 Jahre 4,40 +8,4 4,31 51,7 30 Jahre 4,55 +7,5 4,47 57,9

Am US-Anleihemarkt stiegen die Renditen mit den nachlassenden Zinssenkungserwartungen deutlich. Am Vortag waren die Marktzinsen mit den konfliktanheizenden Aussagen aus Israel und trotz der falkenhaften Äußerungen aus der Fed unter Druck geraten. Hier hatte der "risk-off-trade" für Nachfrage bei vermeintlich "sicheren Häfen" wie US-Staatsanleihen gesorgt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0837 -0,0% 1,0838 1,0829 -1,9% EUR/JPY 164,49 +0,1% 164,30 164,14 +5,7% EUR/CHF 0,9793 +0,2% 0,9778 0,9751 +5,5% EUR/GBP 0,8578 -0,0% 0,8581 0,8580 -1,1% USD/JPY 151,79 +0,1% 151,60 151,56 +7,7% GBP/USD 1,2634 +0,0% 1,2632 1,2621 -0,7% USD/CNH 7,2481 -0,0% 7,2486 7,2521 +1,8% Bitcoin BTC/USD 69.538,46 +0,7% 69.076,63 67.753,41 +59,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte in Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten zu, kam aber wieder vom Tageshoch zurück. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent, nach einem Plus von 0,5 Prozent kurz nach der Veröffentlichung der Daten. Die Aussicht auf sich weiter nach hinten verschiebende Zinssenkungen stützt den Greenback. Zudem ist der Dollar weiterhin auch als vermeintlich sicherer Hafen gesucht, nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu dem Iran offen gedroht hatte.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,70 86,91 -1,4% -1,21 +18,0% Brent/ICE 89,90 91,17 -1,4% -1,27 +17,3%

Die Ölpreise legten etwas zu, nachdem sie zuletzt auf die höchsten Stände seit Sommer 2022 geklettert waren. Die Preise für die Sorten Brent und WTI stiegen um bis zu 0,3 Prozent. Angetrieben werden die Ölpreise von Sorgen über eine Angebotsverknappung. Im Handel verweist man u.a. auf eine mögliche Ausweitung des Nahostkrieges mit einer direkten Konfrontation zwischen Israel und dem Iran.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.341,35 2.329,66 +0,5% +11,69 +13,5% Silber (Spot) 27,85 27,50 +1,3% +0,35 +17,1% Platin (Spot) 932,60 929,44 +0,3% +3,15 -6,0% Kupfer-Future 4,18 4,24 -1,4% -0,06 +7,3%

Der Goldpreis stieg erneut deutlich und erreichte ein neues Rekordhoch. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 1,5 Prozent auf 2.324 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

USA ERDBEBEN

Ein Erdbeben der Stärke 4,7 hat am Freitagmorgen (Ortszeit) nach vorläufiger Schätzung des U.S. Geological Survey (USGS) den Nordosten der USA erschüttert und ließ unter anderem New York City und den Norden von New Jersey kurzzeitig erzittern.

FED

Die Präsidentin der Federal Reserve von Dallas, Lorie Logan, hat gewarnt, dass es viel zu früh sei, über eine Zinssenkung nachzudenken. Die Inflation könne auf einem Niveau verharren, das zu weit über dem 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank liege.

SERBIEN

Die Ratingagentur S&P Global hat den Ausblick aufgrund des verbesserten fiskalischen und außenwirtschaftlichen Profils des Landes auf "Positive" von "Stable" erhöht. Das langfristige Rating BB+ wurde bekräftigt.

DEUTSCHE BAHN

Nach Streiks, Lohnerhöhungen und einem schwachen Jahresstart will die Deutsche Bahn mit einem strikten Sparkurs gegensteuern. "Vorbereitet werden Maßnahmen zur Ausgaben- und Einstellungssteuerung mit Fokus auf die Konzernverwaltung", sagte eine Bahn-Sprecherin der Nachrichtenagentur Reuters. Der Konzern sei wirtschaftlich schlechter als geplant ins Jahr 2024 gestartet.

SAP

Bei der Restrukturierung von SAP entfallen voraussichtlich 2.600 der weltweit betroffenen 8.000 Stellen auf Deutschland. Das geht nach Informationen des Handelsblatts aus einer internen E-Mail hervor, die der europäische Betriebsrat am Freitag an die Mitarbeiter versendet habe. Laut der Wirtschaftszeitung betreffen 4.100 Positionen den Verantwortungsbereich des Gremiums in Europa.

VOLKSWAGEN

Die US-Finanzierungstochter Volkswagen Group of America Finance hat der Zahlung von 48,8 Millionen US-Dollar zugestimmt, mit der ein Verfahren der Securities and Exchange Commission (SEC) gegen den deutschen Automobilhersteller eingestellt wird. Die Gesellschaft hat die Vorwürfe im Zusammenhang mit der Ausgabe von Anleihen im Wert von über 8 Milliarden Dollar von April 2014 bis Mai 2015 aber weder zugegeben noch bestritten.

BILFINGER

plant nach der Übernahme von Teilen der Stork-Gruppe weitere Akquisitionen. "Der Blick richtet sich vor allem auf die Wachstumsmärkte Mittlerer Osten und USA", sagte Finanzvorstand Matti Jäkel im Interview mit der Börsen-Zeitung. "Auch in Europa interessiert uns das ein oder andere." In Deutschland hingegen sei Bilfinger so breit aufgestellt, dass hierzulande kein Bedarf für Zukäufe bestehe.

GE AEROSPACE

Der Luft- und Raumfahrtkonzern, der aus der Aufspaltung von General Electric hervorgegangen ist, hat die Ausschüttung einer Quartalsdividende von 28 Cent pro Aktie angekündigt.

SAMSUNG ELECTRONICS

will seine Investitionen im US-Bundesstaat Texas auf rund 44 Milliarden US-Dollar offenbar mehr als verdoppeln. Die neuen Investitionen des südkoreanischen Elektronikkonzerns würden sich auf das texanische Taylor konzentrieren, wo Samsung ein Halbleiterzentrum baut und in der Nähe weitere bestehende Betriebe hat, so informierte Personen.

SHIMAO

Eine staatliche chinesische Bank hat einen Liquidationsantrag gegen das hoch verschuldete Bauunternehmen Shimao Property Holdings gestellt. Die Construction Bank (Asia) Corp reichte laut Mitteilung einen entsprechenden Antrag bei einem Gericht in Hongkong am 5. April ein. Hintergrund des Antrags sind finanzielle Verpflichtungen in Höhe von rund 1,58 Milliarden Hongkong Dollar, umgerechnet rund 186 Millionen Euro. Die Aktie von Shimao Property Holdings brach am Montag um 12,1 Prozent ein.

TESLA

wird das lange versprochene preiswerte Auto, auf das Investoren setzten, um sein Wachstum zu einem Massen-Hersteller voranzutreiben, laut einem Agenturbericht nicht bauen. Der Elektroautobauer habe die Pläne gestrichen und werde die Entwicklung selbstfahrender Robotaxis auf der gleichen Kleinfahrzeugplattform fortsetzen, sagten drei informierte Personen der Nachrichtenagentur Reuters, die zudem Mitteilungen des Unternehmens einsehen konnte.

TSMC

Der taiwanesische Chipkonzern hält an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr fest, nachdem ein schweres Erdbeben am Mittwoch einen Teil seiner Maschinen außer Betrieb gesetzt hatte. Der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips hatte im Januar für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von rund 20 bis 25 Prozent prognostiziert und diese Zahl am Freitag unverändert gelassen.

