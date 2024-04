DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Eine staatliche chinesische Bank hat einen Liquidationsantrag gegen das hoch verschuldete Bauunternehmen Shimao Property Holdings gestellt. Die Construction Bank (Asia) Corp reichte laut Mitteilung einen entsprechenden Antrag bei einem Gericht in Hongkong am 5. April ein. Hintergrund des Antrags sind finanzielle Verpflichtungen in Höhe von rund 1,58 Milliarden Hongkong Dollar, umgerechnet rund 186 Millionen Euro. Shimao teilte mit, man werde sich dem Antrag "energisch" widersetzen und weiter an den vorgeschlagenen Plänen zur Umstrukturierung von Auslandsschulden in Höhe von mehr als 11 Milliarden US-Dollar arbeiten. Eine Anhörung in dem Fall ist für den 26. Juni anberaumt, wie aus den Gerichtsunterlagen in Hongkong hervorgeht.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.248,75 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.299,50 -0,0% Nikkei-225 39.303,77 +0,8% Hang-Seng-Index 16.758,48 +0,2% Kospi 2.720,57 +0,2% Shanghai-Composite 3.069,06 -0,0% S&P/ASX 200 7.787,80 +0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich mit Aufschlägen zeigent sich zu Wochenbeginn die Aktienmärkte in Ostasien und Australien. Während sich der Nikkei-225 etwas von den Verlusten am Freitag erholt, zeigen sich die chinesischen Börsen mit neuen Sorgen im Immobilien-Sektor uneinheitlich. Der deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag sorgt für keinen größeren Impuls. Dieser zeigt sich trotz hoher Zinsen weiterhin in einer guten Verfassung und dürfte die US-Notenbank nicht zu baldigen Zinssenkungen drängen. Schon vor dem Arbeitsmarktbericht hatten Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank nahegelegt, dass es die Fed mit dem Beginn von Zinssenkungen wohl nicht eilig haben dürfte. Für den Nikkei-225 in Tokio geht es um 0,8 Prozent nach oben. Deutlichere Aufschläge aus dem Verlauf konnten allerdings nicht behauptet werden. Zum Wochenschluss hatte der Index aufgrund von verstärkten Gewinnmitnahmen nach der jüngsten positiven Entwicklung 2 Prozent eingebüßt. Im März hatte der Index neue Rekordstände markiert. In Schanghai und Hongkong belasten erneute Sorgen im Immobilien-Sektor. Die Aktien der Shimao Property Holdings knicken um 12,1 Prozent ein, nachdem eine chinesische Staatsbank einen Liquidationsantrag gegen das hoch verschuldete Bauunternehmen gestellt hat, was die geplante Umstrukturierung von Offshore-Schulden in Milliardenhöhe in Frage stellt. (Siehe Tagesthema). In Seoul gewinnt der Kospi ,2 Prozent. Hier steigen die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics um 0,2 Prozent. Der Konzern will seine Investitionen im US-Bundesstaat Texas auf rund 44 Milliarden US-Dollar offenbar mehr als verdoppeln, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.904,04 +0,8% 307,06 +3,2% S&P-500 5.204,34 +1,1% 57,13 +9,1% Nasdaq-Comp. 16.248,52 +1,2% 199,44 +8,2% Nasdaq-100 18.108,46 +1,3% 229,68 +7,6% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 821 Mio 945 Mio Gewinner 1.659 975 Verlierer 1.134 1.836 Unverändert 101 87

Fester - Im Fokus stand der US-Arbeitsmarktbericht. Mit 303.000 neu geschaffenen Stellen fiel der Zuwachs bedeutend stärker aus als die von Ökonomen erwarteten 200.000 Stellen. Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich damit trotz hoher Zinsen weiter in einer guten Verfassung und dürfte die US-Notenbank nicht zu baldigen Zinssenkungen drängen. Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank im März wie am Markt erwartet auf 3,8 (Vormonat: 3,9) Prozent. Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,35 Prozent oder 0,12 US-Dollar auf 34,69 Dollar. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 4,1 Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 4,1 Prozent erwartet. Aus dem Markt hieß es dazu, dass sich das Lohnwachstum in Grenzen gehalten habe und die inländische Wirtschaft stark sei. Die Präsidentin der Federal Reserve von Dallas, Lorie Logan, hat indessen davor gewarnt, dass es viel zu früh sei, über eine Zinssenkung nachzudenken. Die Inflation könne auf einem Niveau verharren, das zu weit über dem 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank liege. Tesla (-3,7%) wird das lange versprochene preiswerte Auto, auf das Investoren setzten, laut einem Agenturbericht nicht bauen. Der Elektroautobauer habe die Pläne gestrichen und werde die Entwicklung selbstfahrender Robotaxis auf der gleichen Kleinfahrzeug-Plattform fortsetzen, sagten Kreise der Nachrichtenagentur Reuters. GE Aerospace (+6,0%) hat die Ausschüttung einer Quartalsdividende von 28 Cent pro Aktie angekündigt. Johnson & Johnson (-0,1%) verstärkt sein Geschäft im Bereich der Kardiologie mit einem milliardenschweren Zukauf. Der Konzern übernimmt das mit 13,1 Milliarden US-Dollar bewertet Unternehmen Shockwave Medical. Apple verzeichneten einen Aufschlag von 0,4 Prozent. Der Apple-Zulieferer Foxconn hat im März einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnet und dabei von starker Nachfrage nach Cloud- und Unterhaltungselektronik-Produkten profitiert. Procter & Gamble (+0,4%) ruft Kapseln der Flüssigwaschmittel Tide, Ace und Ariel zurück, die in flexiblen Folienbeuteln verpackt sind.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,75 +9,8 4,65 32,7 5 Jahre 4,39 +8,9 4,30 38,7 7 Jahre 4,40 +8,7 4,31 42,7 10 Jahre 4,40 +8,4 4,31 51,7 30 Jahre 4,55 +7,5 4,47 57,9

Am US-Anleihemarkt stiegen die Renditen mit den nachlassenden Zinssenkungserwartungen deutlich. Am Vortag waren die Marktzinsen mit den konfliktanheizenden Aussagen aus Israel und trotz der falkenhaften Äußerungen aus der Fed unter Druck geraten. Hier hatte der "risk-off-trade" für Nachfrage bei vermeintlich "sicheren Häfen" wie US-Staatsanleihen gesorgt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fri, 9:10 Uhr EUR/USD 1,0835 -0,0% 1,0838 1,0834 EUR/JPY 164,47 +0,1% 164,30 163,82 EUR/GBP 0,8578 -0,0% 0,8581 0,8579 GBP/USD 1,2631 -0,0% 1,2632 1,2630 USD/JPY 151,79 +0,1% 151,60 151,21 USD/KRW 1.353,22 +0,1% 1.351,35 1.352,29 USD/CNY 7,1597 +1,0% 7,0914 7,1593 USD/CNH 7,2462 -0,0% 7,2486 7,2468 USD/HKD 7,8296 +0,0% 7,8290 7,8283 AUD/USD 0,6579 +0,1% 0,6573 0,6578 NZD/USD 0,6015 +0,1% 0,6008 0,6018 Bitcoin BTC/USD 69.601,86 +0,8% 69.076,63 67.037,85 +59,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte in Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten zu, kam aber wieder vom Tageshoch zurück. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent, nach einem Plus von 0,5 Prozent kurz nach der Veröffentlichung der Daten. Die Aussicht auf sich weiter nach hinten verschiebende Zinssenkungen stützt den Greenback. Zudem ist der Dollar weiterhin auch als vermeintlich sicherer Hafen gesucht, nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu dem Iran offen gedroht hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,69 86,91 -1,4% -1,22 +18,0% Brent/ICE 89,85 91,17 -1,4% -1,32 +17,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten etwas zu, nachdem sie zuletzt auf die höchsten Stände seit Sommer 2022 geklettert waren. Die Preise für die Sorten Brent und WTI stiegen um bis zu 0,3 Prozent. Angetrieben werden die Ölpreise von Sorgen über eine Angebotsverknappung. Im Handel verweist man u.a. auf eine mögliche Ausweitung des Nahostkrieges mit einer direkten Konfrontation zwischen Israel und dem Iran.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.336,91 2.329,66 +0,3% +7,25 +13,3% Silber (Spot) 27,74 27,50 +0,9% +0,25 +16,7% Platin (Spot) 930,65 929,44 +0,1% +1,20 -6,2% Kupfer-Future 4,23 4,24 -0,1% -0,00 +8,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis stieg erneut deutlich und erreichte ein neues Rekordhoch. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 1,5 Prozent auf 2.324 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der Federal Reserve von Dallas, Lorie Logan, hat davor gewarnt, dass es viel zu früh sei, über eine Zinssenkung nachzudenken. Die Inflation könne auf einem Niveau verharren, das zu weit über dem 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank liege.

KONJUNKTUR JAPAN

*Japan/Leistungsbilanz Feb nsb Überschuss 2,6442 Bill JPY (PROG: Überschuss 2,9095 Bill JPY)

VOLKSWAGEN

Die US-Finanzierungstochter Volkswagen Group of America Finance hat der Zahlung von 48,8 Millionen US-Dollar zugestimmt, mit der ein Verfahren der Securities and Exchange Commission (SEC) gegen den Automobilhersteller eingestellt wird. Die Gesellschaft hat die Vorwürfe im Zusammenhang mit der Ausgabe von Anleihen im Wert von über 8 Milliarden Dollar von April 2014 bis Mai 2015 aber weder zugegeben noch bestritten.

GE AEROSPACE

Der Luft- und Raumfahrtkonzern, der aus der Aufspaltung von General Electric hervorgegangen ist, hat die Ausschüttung einer Quartalsdividende von 28 Cent pro Aktie angekündigt.

SAMSUNG ELECTRONICS

will seine Investitionen im US-Bundesstaat Texas auf rund 44 Milliarden US-Dollar offenbar mehr als verdoppeln. Die neuen Investitionen des südkoreanischen Elektronikkonzerns würden sich auf das texanische Taylor konzentrieren, wo Samsung ein Halbleiterzentrum baut und in der Nähe weitere bestehende Betriebe hat, so informierte Personen.

TESLA

wird das lange versprochene preiswerte Auto, auf das Investoren setzten, um sein Wachstum zu einem Massen-Hersteller voranzutreiben, laut einem Agenturbericht nicht bauen. Der Elektroautobauer habe die Pläne gestrichen und werde die Entwicklung selbstfahrender Robotaxis auf der gleichen Kleinfahrzeugplattform fortsetzen, sagten drei informierte Personen der Nachrichtenagentur Reuters, die zudem Mitteilungen des Unternehmens einsehen konnte.

TSMC

Der taiwanesische Chipkonzern hält an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr fest, nachdem ein schweres Erdbeben am Mittwoch einen Teil seiner Maschinen außer Betrieb gesetzt hatte. Der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips hatte im Januar für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von rund 20 bis 25 Prozent prognostiziert und diese Zahl am Freitag unverändert gelassen.

X

Elon Musk will gegen eine Anordnung des Obersten Gerichtshofes von Brasilien zur Schließung von mehreren Konten des Nachrichtendienstes X vorgehen. X, ehemals Twitter, hatte den Beschluss zunächst umgesetzt, Eigentümer Musk erklärte jedoch am Wochenende, "wir heben alle Beschränkungen auf". In der Folge werde X zwar wahrscheinlich alle Einnahmen in Brasilien verlieren und das dortige Büro schließen müssen. "Aber Prinzipien zählen mehr als Gewinn".

