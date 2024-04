Ein Flugzeug Typ Boeing 737-800 hatte am Sonntag beim Start in Denver ein ungewöhnliches Ereignis zu verzeichnen, als sich die Verkleidung eines Triebwerks löste und gegen die Tragflächenklappe schlug. Die U.S. Federal Aviation Administration (FAA) kündigte an, diesen Vorfall zu untersuchen. Die betroffene Maschine kehrte sicher zum Denver International Airport zurück und wurde anschließend zum Gate geschleppt. Die Maschine, die sich auf dem Weg zum William P. Hobby Flughafen in Houston befand, hatte 135 Passagiere und sechs Crewmitglieder an Bord und stieg auf eine Höhe von etwa 3.140 Metern, bevor sie 25 Minuten nach dem Start umkehrte. Die Fluggäste erreichten Houston etwa vier Stunden verspätet mit einer anderen Maschine. Southwest Airlines gab an, [...]

Hier weiterlesen