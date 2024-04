EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose

SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Jahresabschluss 2023



08.04.2024 / 08:10 CET/CEST

Presseinformation SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Jahresabschluss 2023 Umsatz- und EBIT-Steigerung für Geschäftsjahr 2024 erwartet

Wachstum im Solarsegment

Auftragseingang für mehrere Vakuum-Beschichtungsanlagen - weitere Halbleiter-Projekte in Arbeit

Produkte im Life Science Segment setzen sich durch Kahl am Main, 08.April 2024 - Der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat den Jahresabschluss, den Konzernabschluss und den zusammengefassten Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 am 4. April 2024 gebilligt und den Jahresabschluss festgestellt. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2023 ist am heutigen 8. April 2024 auf der Homepage des Unternehmens unter: https://www.singulus.com/de/finanzberichte/ erfolgt. Besonders erfreulich ist die positive Entwicklung einzelner Segmente des Unternehmens. SINGULUS TECHNOLOGIES, ein führender Anbieter von Maschinen und Anlagen für die Halbleiterindustrie, hat in den letzten Wochen den Auftragseingang mehrerer innovativer Beschichtungsanlagen des Typs TIMARIS verzeichnet. Diese Transaktionen unterstreichen die wachsende Präsenz und Expertise des Unternehmens im Halbleitersektor. Die verkauften Beschichtungsanlagen, die einen Gesamtwert im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich haben, sind entscheidende Prozessanlagen für die Herstellung von Halbleiterprodukten höchster Qualität. Diese fortschrittlichen Maschinen bieten eine präzise und zuverlässige Beschichtungstechnologie, die die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Halbleiterproduktion deutlich steigert. "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das unsere Kunden in unsere Produkte und Lösungen setzen", sagte Dr. Stefan Rinck, CEO von SINGULUS TECHNOLOGIES. "Die erfolgreiche Platzierung mehrerer Beschichtungsanlagen bestätigt unsere Position als bevorzugter Partner für die Halbleiterindustrie. Wir sind stolz darauf, mit unseren innovativen Technologien dazu beizutragen, die Entwicklung der Halbleiterbranche voranzutreiben." Darüber hinaus befinden sich weitere Projekte von SINGULUS TECHNOLOGIES kurz vor dem Abschluss, was eine anhaltende Dynamik signalisiert. Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 Für das Jahr 2024 erwartet SINGULUS TECHNOLOGIES einen deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse im Vergleich zu 2023. Die Ergebnissituation des Unternehmens soll sich weiterhin klar verbessern. Es wird ein Umsatz in einer Bandbreite von 120,0 Mio. € bis 130,0 Mio. € erwartet. Das EBIT soll sich dann im niedrigen zweistelligen Millionenbereich bewegen. Um diese Prognose zu erreichen, müssen die laufenden Projekte ohne materielle zeitliche Verzögerung zum Abschluss gebracht sowie weitere signifikante Neuaufträge in den nächsten Monaten realisiert werden. Bedingung ist insbesondere ein weiterwachsender Solarmarkt und die erfolgreiche Umsetzung der geplanten Großprojekte. Hinzu kommt der Abschluss weiterer bedeutender Aufträge für die anderen Segmente. Falls die tatsächliche operative Entwicklung in den kommenden Monaten deutlich hinter diesen Erwartungen zurückbleibt, hätte dies erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Lage des Unternehmens, einschließlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, bis hin zur potenziellen Gefährdung der Existenz des Unternehmens. Im Weiteren verweist das Unternehmen im Zusammenhang mit der Durchfinanzierung der Gesellschaft auf die Ausführungen der finanzwirtschaftlichen Risiken im Risikobericht des Jahresberichts 2023. Als Branchenführer setzt SINGULUS TECHNOLOGIES auf kontinuierlichen Technologiefortschritt mit Investitionen in Forschung und Entwicklung. Weltweit kommen die Maschinen in der Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive zum Einsatz sowie zukünftig auch für Batterien & Wasserstoff. Für weitere Informationen über SINGULUS TECHNOLOGIES und seine Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter https://www.singulus.com/. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A2AA5H / ISIN DE000A2AA5H5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224



