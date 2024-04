Wichtiger Termin für Dividendenjäger: Am Mittwoch findet die Hauptversammlung der Deutschen Telekom statt. In diesem Jahr will der Konzern 0,85 Euro je Aktie an seine Aktionäre ausschütten, daraus ergibt sich eine stattliche Rendite von aktuell 3,8 Prozent. Bringt das die T-Aktie endlich wieder auf Trab?Seit dem Break auf ein 52-Wochen-Hoch im Januar ist es ruhig geworden um die Deutsche Telekom an der Börse. Nach dem Ausbruch folgten Gewinnmitnahmen - seit Jahresbeginn liegt der Titel gerade einmal ...

