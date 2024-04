Comeback gelungen: Der weltgrößte Reisekonzern TUI ist seit dem heutigen Montag wieder in Frankfurt im "Prime Standard" gelistet. Der Handelsstart auf Xetra fällt mit einem Kursaufschlag von 1,5 Prozent richtig gut aus. In den vergangenen fast zehn Jahren erfolgte die Hauptnotiz in London. Bald winkt die MDAX-Aufnahme... "Frankfurt ist ab heute wieder unser Börsenplatz", sagte Konzernchef Sebastian Ebel. Für den Konzern aus Hannover sei das ein Meilenstein. Zum Handelsstart läutete Ebel zusammen ...

