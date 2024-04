Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Bybit (https://www.bybit.com/en/press), die nach Handelsvolumen drittgrößte Kryptobörse der Welt, beweist einmal mehr ihr Engagement für Transparenz und Sicherheit, indem es seine Proof-of-Reserves ausweitet und nun insgesamt 40 Krypto-Token verifiziert, was den höchsten Wert in der Branche darstellt.In diesem jüngsten Schritt zeigt Bybit, dass jede der 40 Kryptowährungen, einschließlich neu hinzugekommener Münzen wie WLD, AGI, APEX, BEAM, FET, GALA, IMX, RNDR und SHRAP, mit bis zu 150% abgesichert ist. Damit ist Bybit Branchenführer und übertrifft die Gesamtzahl der von Wettbewerbern geprüften Vermögenswerte.Bybits unermüdliches Streben nach Offenheit wird weithin anerkannt, was sich in seinem tadellosen 10/10 Trust Score von CoinGecko und einer "AA"-Bewertung im jüngsten CCData Crypto Exchange Benchmark Report (https://www.bybit.com/en/press/post/bybit-secures-an-aa-rating-in-ccdata-s-crypto-exchange-benchmark-report-the-only-exchange-to-receive-top-marks-in-both-spot-and-derivatives-blt9c385e81336a6228) widerspiegelt. Diese Anerkennungen heben Bybit als eine Kryptobörse hervor, die die besten Praktiken der Branche umsetzt."Unser unerschütterliches Engagement, unsere Reserven zu verifizieren, ist ein Beweis für unseren Glauben, Vertrauen durch Beweise zu schaffen", sagte Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit. "Für uns ist es nicht nur eine Praxis, sondern eine Notwendigkeit, solche Nachweise für Rücklagen zu erbringen. Es gibt unseren Nutzern die Gewissheit, dass ihre Investitionen in sicheren Händen sind und nach den höchsten Standards der Branche verwaltet werden."Bybit verwendet ein ausgeklügeltes Walletsystem, das kalte, warme und heiße Wallets umfasst, um die Sicherheit zu optimieren und gleichzeitig die für die Transaktionen der Nutzer notwendige Liquidität zu erhalten. Diese robuste Sicherheitsinfrastruktur, die durch Partnerschaften mit den institutionellen Verwahrern Fireblocks und Copper gestützt wird, gewährleistet die Führungsposition von Bybit auf dem Kryptobörsenmarkt und bietet Sicherheit und Transparenz für private und institutionelle Kunden.Bybit / TheCryptoArkInformationen zu BybitBybit ist eine der drei größten Kryptobörsen der Welt nach Handelsvolumen mit 25 Millionen Nutzern. Bybit wurde 2018 gegründet und bietet eine professionelle Plattform, auf der Krypto-Investoren und -Händler eine ultraschnelle Matching-Engine, einen 24/7-Kundenservice und einen mehrsprachigen Gemeinschafts-Support finden. Bybit ist ein stolzer Partner des amtierenden Konstrukteurs- und Fahrer-Champions der Formel 1: dem Oracle Red Bull Racing Team.Für weitere Informationen über Bybit besuchen Sie bitte Bybit Presse (https://www.bybit.com/en/press).Kontakt für Medienanfragen:media@bybit.comWeitere Informationen finden Sie unter: https://www.bybit.comFür Updates folgen Sie bitte: Communities und den sozialen Medien von BybitDiscord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | YoutubeLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bybit-setzt-mit-proof-of-reserves-audit-einen-branchen-hohepunkt-40-token-gepruft-302110155.htmlOriginal-Content von: Bybit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172806/5751588