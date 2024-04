Die Aktie von Zalando erholt sich am Morgen nach dem Rückschlag am Freitag nach einer positiven Analystenstimme der Citigroup. Die Citigroup zeigt sich zunehmend zuversichtlich bezüglich der Wachstumsaussichten des Unternehmens. Sie verweist auf unterschätzte Potenziale in der Optimierung von Prozessen und die Möglichkeit zur Steigerung des Aktionärswerts durch strategische Maßnahmen.Monique Pollard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...