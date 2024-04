Nachdem der Bitcoin die letzte Woche Hand in Hand mit den breiten Aktienmärkten negativ beendet hat, notiert er mittlerweile wieder im Bereich der psychologisch wichtigen 70.000-Dollar-Marke. Obwohl Zinssenkungen zuletzt weiter in die Ferne gerückt sind, deutet das darauf hin, dass die Kryptowährung bald ein neues Allzeithoch markieren könnte.Mit 303.000 neu geschaffenen Stellen in den USA fiel die Zahl deutlich höher aus als die im Vorhinein erwarteten 200.000. Gemeinsam mit einer zuletzt wieder ...

