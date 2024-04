Strategische Erweiterung des festverzinslichen Anlageangebots für institutionelle und professionelle Anleger

Spring Investments SA, eine Schweizer Boutique für die Verwaltung von festverzinslichen Wertpapieren, gibt die Ernennung von Frau Jackie Ineke zum Chief Investment Officer des Unternehmens bekannt.

Frau Ineke verfügt über mehr als drei Jahrzehnte unvergleichlicher Erfahrung in der Kreditanalyse für europäische Banken. Sie leitete von 2000 bis 2023 das European Financial Credit Research Team bei Morgan Stanley, wo ihre herausragenden Beiträge durchweg durch prestigeträchtige Auszeichnungen gewürdigt wurden, wie z. B. die Auszeichnung als #1 Banking Financial Services EU Fixed Income Research durch Institutional Investors Polls für mehr als ein Jahrzehnt. Vor ihrer Tätigkeit bei Morgan Stanley hatte Frau Ineke wichtige Positionen im Research bei UBS und SBC inne und begann ihre Karriere in der Bankenaufsicht bei der Bank of England.

"Wir freuen uns sehr, Jackie in unserem Team begrüßen zu dürfen", erklärte Guy Avneon, Partner bei Spring Investments SA. "Ihre unvergleichliche Expertise als führende Kreditanalystin im EU-Bankensektor, gepaart mit ihrem profunden Verständnis des regulatorischen Umfelds und ihrem umfangreichen Netzwerk, wird entscheidend dazu beitragen, Alpha für unsere Investoren zu erzielen."

Snir Gliksman, CEO von Spring Investments SA, schloss sich dieser Meinung an und betonte: "Im heutigen Anlageumfeld gibt es bei institutionellen und professionellen Anlegern eine wachsende Nachfrage nach festverzinslichen Lösungen. Jackies Ernennung unterstreicht unser Engagement, erstklassige Lösungen zu liefern, die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen."

Frau Ineke äußerte sich begeistert: "Ich freue mich sehr, diese einzigartige Chance bei Spring Investments wahrzunehmen. Das tiefe Verständnis des Teams für den Bankensektor in Verbindung mit einer bereits ausgezeichneten Erfolgsbilanz in diesem Bereich bedeutet, dass Spring und insbesondere sein AT1 (Additional Tier 1) Fonds für ein bedeutendes Wachstum bereit ist. Ich freue mich, dass ich jetzt dazu beitragen kann, dies zu erreichen."

Spring Investments SA ist darauf spezialisiert, professionellen Anlegern maßgeschneiderte, diskretionäre Portfoliomanagement-Dienstleistungen anzubieten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf festverzinslichen Strategien, insbesondere im Bereich der nachrangigen EU-Finanzanleihen. Darüber hinaus fungiert das Unternehmen als Investmentmanager des Spring Subordinated Debt Fund (Cayman). Spring Investments SA ist eine zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft, die von der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA reguliert wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

