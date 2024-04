Nachdem das Papier am Freitag mit zweitweise bis zu Minus 11 Prozent unter die Räder gekommen ist, gibt es am Montagmorgen wieder grüne Vorzeichen. Die geopolitische Lage spitzt sich weiter zu.Trotz eines Teilabzugs israelischer Truppen im Gazastreifen ist nach Angaben von Israels Generalstabschef Herzi Halevi ein Ende des Gaza-Kriegs noch lange nicht in Sicht. "Der Krieg in Gaza dauert an, und wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...