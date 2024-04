Der Goldpreis hat am Montag ein neues Allzeithoch erreicht - getrieben von Spekulationen und geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, die die positiven US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag in den Schatten stellen.Mit einem neuen Höchststand von 2.353 US-Dollar je Unze spiegelt der Markt laut Kyle Rodda von Capital.com eine zu optimistische Haltung wider. Rodda sieht neben Zentralbankkäufen und der Suche nach sicheren Häfen auch geopolitische Risiken als Treiber für den Anstieg des Goldpreises um fast 15 Prozent seit Jahresbeginn. Am Montagmorgen konnte das Allzeithoch nicht gehalten werden. Die jüngsten starken US-Arbeitsmarktzahlen weisen auf ein robustes Wirtschaftswachstum hin, was die …