München (ots) -36 Prozent Plus bei den Video-Nutzer:innen. 13 Prozent Plus bei der Watchtime*: Joyn bricht im ersten Quartal 2024 alle Rekorde und legt das stärkste Quartal aller Zeiten hin. Insgesamt brillierten die Top-25-VoD-Programme der Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media mit 37,4 Millionen Stunden Watchtime.Katharina Frömsdorf, CEO Joyn und Chief Platforms & Growth Officer: "Das stärkste Quartal aller Zeiten bei Joyn in einem Zeitraum, in dem die Mediennutzung der Zuschauer:innen traditionell eher verhalten ist - und das zum zweiten Mal in Folge nach einem vorhergehenden Rekordquartal in Q4 2023: Das bestätigt eindrucksvoll unsere Strategie. Besonders erfreulich ist, dass das Wachstum sowohl durch Joyn Originals als auch durch die starken Programm-Marken unserer Sender getrieben ist. Das zeigt, dass wir mit Joyn auf dem richtigen Kurs sind."Stärkste Wachstumstreiber bei Nutzer:innenzahl sowie Watchtime sind unter anderem das Joyn Original "Big Brother", die ProSieben-Shows "Wer stiehlt mir die Show?" und "Germany's Next Topmodel", der Reality-Kracher "Forsthaus Rampensau Germany" und Serien-Highlights wie "Die Landarztpraxis" und "House of the Dragon".Thomas Münzner, Programmchef Joyn: "Das sehr starke Wachstum insbesondere in der Nutzung bei Reality- und Comedy-Programmen freut mich ganz besonders. Wir haben für dieses Jahr unseren Inhalte-Schwerpunkt bei Joyn genau auf diese Genres gelegt. Auf die Zuschauer:innen warten im zweiten Halbjahr 2024 exklusive Highlights wie die Comedy-Serie 'Der Upir' mit Fahri Yardim, neue Reality-Shows und neue Staffeln beliebter Reality-Hits."* (im Vgl. zum Vorjahresquartal)Über JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 25.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Eva GradlTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1127eva.gradl@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5751643