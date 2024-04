Der DAX hat sich am Montag nach seiner schwachen Vorwoche stabilisiert. Der deutsche Leitindex stieg in der ersten Handelsstunde um 0,48 Prozent auf 18.261 Punkte. Der MDAX legte um 0,45 Prozent auf 27.035 Zähler zu. Der Euro Stoxx 50 stand 0,42 Prozent im Plus bei 5.036 Punkten. Die US-Börsen hatten sich bereits vor dem Wochenende erholt gezeigt, Asien gab ein gemischtes Bild ab.Nachdem der DAX jüngst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...