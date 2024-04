© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Frank Franklin II



Expedia-Chairman Barry Diller hat gegenüber CNBC klargestellt, was er von Donald Trumps Social-Media-Unternehmen und dessen Aktionären hält."Ich meine, das ist lächerlich", sagte Expedia-Chaiman Barry Diller vergangene Woche gegenüber CNBC auf die Frage nach Trump Media. "Das Unternehmen hat keine Einnahmen. Es ist ein Betrug, so wie alles, in das er jemals verwickelt war, eine Art von Betrug ist", so Diller weiter über Trump. Eine Sprecherin von Trump Media gab gegenüber CNBC folgende Stellungnahme zu Dillers Aussagen ab: "Es ist nicht überraschend, dass eingefleischte Trump-Hasser und Linksradikale jetzt, da Truth Social ein öffentliches Unternehmen geworden ist, das sich auch heute noch …