NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo B vor Zahlen zum ersten Quartal von 250 auf 290 schwedischen Kronen angehoben, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi rechnet mit einem starken Jahresauftakt des Nutzfahrzeugherstellers. Volvo baue auf dem guten Abschneiden im vergangenen Jahr auf, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2024 / 08:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 08:31 / BST



ISIN: SE0000115446

