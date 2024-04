Bitcoin ist volatil, MicroStrategy ist volatiler: Die Aktie des zu Bitcoin-Holding mutierten Softwarekonzerns schlägt weiterhin kräftige Kurskapriolen. Nachdem sie am Freitag trotz einer bestätigten Kaufempfehlung um mehr als zehn Prozent zurückgefallen war, kann sie zum Start in die neue Woche bereits einen großen Teil davon wieder aufholen.Im frühen vorbörslichen US-Handel wird die Aktie am Montagvormittag bereits rund 9,5 Prozent höher bei 1.575,00 Dollar taxiert. Eine deutliche Gegenbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...