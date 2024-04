Der Bitcoin hat seien Mini-Korrektur beendet und ist wieder über die Marke von 70.000 Dollar gestiegen. Das Allzeithoch von 73.750 Dollar ist damit in greifbare Nähe gerückt. Und vor allem ein in wenigen Tagen anstehender Termin spricht dafür, dass es nicht nur erreicht, sondern deutlich übersprungen werden könnte.In 12 Tagen, am 20. April 2024, wird es beim Bitcoin zum nächsten Halving kommen. Dann reduziert sich die Vergütung der Bitcoin-Miner um die Hälfte, was auch zu einer Halbierung an neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...