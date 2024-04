ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 US-Dollar belassen. Walmart vollziehe eine Wandlung von einem dominierenden, weltweit agierenden Einzelhändler zu einem beweglichen, Technologie-getriebenen Giganten, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Studie. Gänzlich neue, wachstumsstarke Geschäftsfelder dürften sich in der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend niederschlagen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2024 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 06:28 / GMT

