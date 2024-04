DJ Brenntag und US-Unternehmen Knowde kooperieren bei Künstlicher Intelligenz

FRANKFURT (Dow Jones)--Brenntag will die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Produktdatenmanagement der Chemiedistribution über eine strategische Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Knowde beschleunigen. Knowde mit Sitz in San Jose in Kalifornien sei eine der führenden digitalen "Customer Experience"-Plattformen für die Inhaltsstoff-, Polymer- und Chemieindustrie.

Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit von Brenntag und Knowde werde darauf liegen, das Management von "unstrukturierten" Produktinformationen in einen strukturierten, harmonisierten und multidimensionalen Datensatz umzuwandeln, eingebettet in Product Information Management (PIM). Die KI-gestützte "Knowledge Engine" von Knowde werde zur Standardisierung von Produktinformationen, einschließlich Anwendungen und Attributen, eingesetzt, um die Nutzung für Brenntag-Kunden und -Lieferanten zu verbessern. Durch die Partnerschaft wollen die beiden Unternehmen Produkteinführung und Verkaufsprozesse optimieren, die Integration von Akquisitionen beschleunigen, die Nachverfolgung der Nachhaltigkeit verbessern und anspruchsvollere Kundeninteraktionen ermöglichen.

Die Partnerschaft mit Knowde sei eine von mehreren Initiativen von Brenntag, um Mehrwert aus seinen umfassenden Datenbeständen zu ziehen. Das Unternehmen setze KI bereits in verschiedenen Bereichen ein, darunter im Vertrieb. Dort ermögliche sie unter anderem die Optimierung von Angebot und Nachfrage für eine KI-gestützte integrierte Geschäftsplanung.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2024 05:43 ET (09:43 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.