© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ebrahim Noroozi



Nach einer wilden Woche für Tesla-Aktionäre hat CEO Elon Musk am Freitagabend auf X bekanntgegeben, dass Tesla am 8. August ein Robotaxi vorstellen wird. Elon Musk ist davon überzeugt, dass die Entwicklung vollständig selbstfahrender Autos für Tesla einen enormen finanziellen Vorteil bedeuten würde. "Die Wirtschaftlichkeit eines vollautonomen Fahrzeugs ist wirklich erstaunlich", sagte Musk auf der Telefonkonferenz seines Unternehmens zum dritten Quartal im Oktober. Am Freitag hat der Tesla-Chef nun einen Termin für die Vorstellung des Robotaxis auf X gepostet. [twitter]1776351450542768368[/twitter] Tesla hat vor kurzem allen Tesla-Fahrern eine kostenlose einmonatige Testversion seines …