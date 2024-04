Frankfurt/Main - Der Dax hat am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 18.280 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste standen die Papiere von Zalando, Mercedes-Benz und Rheinmetall, Abschläge gab es entgegen dem Trend unter anderem bei Bayer, Siemens Healthineers und Beiersdorf.



"Insbesondere die Aktien von Zalando und Infineon und die Aktien der Automotivewerte stehen im Kauffokus", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Marktbreite nehme wieder etwas zu und so befänden sich auf der Verliererseite nur wenige Unternehmen. "Die Investoren bleiben weiterhin sehr vorsichtig, müssen jedoch den Kursen hinterherlaufen, um keine Performance zu verpassen", so Lipkow.

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken