Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von 10-jährigen US-Treasuries legten in der vergangenen Woche in zwei Schüben um knapp 20 Basispunkte zu, so die Analysten der DekaBank.Erster Auslöser sei ein starker Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe gewesen, der zweite sei der überzeugende US-Arbeitsmarktbericht am Freitag gewesen, der mit dem stärksten Stellenaufbau seit rund einem Jahr und 4,1% höheren Stundenlöhnen sowie einer anhaltend niedrigen Arbeitslosenquote wenig Raum für Hoffnung auf Disinflation geboten habe. Die Debatte über den Zeitpunkt der ersten Leitzinssenkung habe damit weiter an Dynamik aufgenommen. Die Inflationszahlen für Euroland seien zwar insgesamt erfreulich gewesen, der Druck bei der Dienstleistungsinflation bleibe aber hoch. Die Zinsdifferenz zwischen italienischen und deutschen langlaufenden Staatsanleihen habe sich leicht ausgeweitet, ebenso wie der Bund-Swap-Spread. (08.04.2024/alc/a/a) ...

