Ermöglicht Kunden eine schnellere Bereitstellung von KI-fähigen Daten und eine einfache Implementierung von RAG mit Unternehmensdaten, um Anwendungsfälle von generativer KI zu erweitern

GOOGLE CLOUD NEXT, Stand 1362 - Denodo, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement, gab die jüngste Integration der Denodo-Plattform mit Vertex AI von Google Cloud im Rahmen seiner Partnerschaft bekannt. Die durch Datenvirtualisierung gesteuerte Denodo-Plattform wird mit Google Cloud zusammenarbeiten, um es gemeinsamen Kunden zu ermöglichen, innovative Lösungen durch die Kombination fortschrittlicher logischer Datenmanagement-Funktionen mit modernsten generativen KI-Diensten voranzutreiben. Gleichzeitig erhalten die Kunden Zugang zu hochmodernen großen Sprachmodellen (Large Language Model, LLM). Sehen Sie sich die Demo an oder besuchen Sie Denodo auf dem Event am Stand Nr. 1362, um mehr zu erfahren.

"Google Cloud und die innovativen Technologien von Denodo ermöglichen es uns, bessere und schnellere Erkenntnisse zu gewinnen und gleichzeitig wertvolle Zeit und Ressourcen für unser Team freizusetzen", so Dan Young, Chief Data Architect der Indiana University. "Wir haben frühzeitig das transformative Potenzial erkannt, das sich durch die Kombination der Datenverwaltungsplattform von Denodo mit den generativen KI-Lösungen von Google Cloud realisieren lässt, insbesondere dessen große Sprachmodelle, die unsere akademische Community befähigen, indem sie zur Beschleunigung wegweisender Forschung und zum Erfolg unserer Studierenden beitragen."

Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Einzelhandel, Telekommunikation und Hochschulbildung, versuchen aktiv, ihr Geschäft durch die Nutzung der generativen KI zu verändern. Diese Integration bietet Unternehmen die Möglichkeit, einen echten Wandel voranzutreiben, indem sie den Zugang zu Gemini-Modellen und die Möglichkeit zur Entwicklung interessanter neuer Dienste und Anwendungen erhalten.

"Generative KI kann die Arbeitsweise von Unternehmen erheblich verbessern und praktisch jeder Branche zugutekommen", sagt Ritika Suri, Technology Partnerships Director bei Google Cloud. "Durch die Nutzung der führenden generativen KI-Funktionen von Google Cloud kann Denodo seinen Kunden helfen, neue Erkenntnisse zu gewinnen, die es ihnen ermöglichen, ihre Abläufe zu verbessern und produktiver zu sein."

Google Cloud versetzt Organisationen in die Lage, ihr Geschäft digital zu transformieren, indem es seine starke Infrastrukturplattform, Branchenlösungen und Fachkenntnisse kombiniert. In Kombination mit dem Potenzial der generativen KI und den LLMs von Google Cloud nutzen Organisationen die Denodo-Plattform, um verantwortungsbewusst ethische Aspekte wie die Reduzierung von Voreingenommenheit, den Schutz der Privatsphäre und die menschliche Aufsicht sicherzustellen, indem sie Daten sicher und effizient an Vertex AI-Anwendungen weitergeben.

"Durch den Einsatz des logisch/semantischen Modellansatzes von Denodo können Unternehmen in verschiedenen Branchen Daten integrieren und verwalten sowie Techniken zur Retrieval Augmented Generation (RAG) anwenden, die die Fähigkeiten eines vortrainierten großen Sprachmodells mit externen Datenquellen kombinieren", sagt Narayan Sundar, Senior Director für Strategische Allianzen bei Denodo. "Die jüngste Integration schafft die Voraussetzungen dafür, dass Unternehmen die Grenzen der Innovation neu definieren können, indem sie durch die Macht von Daten und generativer KI neue Ebenen des Geschäftswerts erschließen. Als langjähriger Partner von Google Cloud erweitern wir die Fähigkeiten großer Sprachmodelle, indem wir sie befähigen, autoritative und relevante Daten abzufragen und nuancierte Antworten zu liefern, die beispiellose Geschäftseinblicke bieten."

