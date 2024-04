DJ MARKT USA/US-Börsen moderat leichter erwartet

Die Wall Street dürfte nach der Erholung zum Ende der Vorwoche am Montag etwas leichter starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,1 nach.

Nach zuletzt starken Wirtschaftsdaten aus den USA haben sich die Zinssenkungserwartungen am Markt deutlich verringert. Zuletzt hatte am Freitag der Arbeitsmarktbericht aufgezeigt, dass die US-Wirtschaft in einer überaus guten Verfassung ist. Die US-Notenbank dürfte daher wohl keine Eile haben, die Zinsen schnell wieder zu senken. Einige Investoren setzen nun darauf, dass die Fed den Leitzins in diesem Jahr nur ein- oder zweimal senken wird. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses FOMC hatten zuletzt indessen drei Schritte prognostiziert.

Hinsichtlich der Inflationsentwicklung hatten die Daten zum Lohnwachstum darauf hingedeutet, dass die Teuerung in den USA eingedämmt ist. Die eigentliche Bewertung zur Inflationsentwicklung dürfte aber erst am Mittwoch erfolgen, wenn die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten für März veröffentlicht werden.

Konjunkturseitig stehen zu Wochenbeginn keine Veröffentlichungen an.

Unter den Einzelwerten geben Boeing vorbörslich 1,1 Prozent nach. Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) untersucht einen weiteren Vorfall mit einem Verkehrsflugzeug von Boeing, bei der eine 737-800 von Southwest Airlines beim Start in Denver eine Triebwerksabdeckung verloren hatte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2024 06:35 ET (10:35 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.