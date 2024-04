Die meistgehandelten Produkte: Rekordjagd beim Goldpreis und kurze Pause im DAX®

Zum Wochenanfang notiert der DAX® wieder mit einem leichten Plus bei 18.276 Punkten, nachdem er vergangenen Freitag etwas nach unten korrigierte. Auch die Jagd nach Rekorden beim Goldpreis setzt sich fort. Aufgrund der hohen Nachfrage in China, bedingt durch den schwächelnden Immobilienmarkt, erlebt der Goldpreis einen anhaltenden Anstieg, da das Edelmetall dort als attraktive Investmentalternative gilt.

Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten dominieren zum Wochenstart Puts auf den DAX® sowie Calls auf Deutz, Gold und Advanced Micro Devices.

Bei den klassischen Optionsscheinen stehen Werte wie Daimler Truck, Barrick Gold Corp. und Freeport-McMoRan Inc. mit Call-Optionsscheinen hoch im Kurs, als auch der DAX® im Allgemeinen.

Mit Faktor-Optionsscheine setzen die Marktteilnehmer heute auf weitere Kursanstiege bei Techwerten wie Apple und NVIDIA, aber auch bei Energiewerten wie Siemens Energy und E.ON sehen die Anleger potenzial auf steigende Kurse. Vor allem beim Antriebskonzern Jungheinrich sind die Anleger heute bullisch.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HD2TTU 1,84 18276 Punkte 18432,15 Punkte 88,14 Open End Deutz AG Call HD37W7 2,02 6,2075 EUR 4,23 EUR 3,33 Open End Gold Call HD4EM1 6,38 2335,85 USD 2267,92 USD 33,26 Open End Advanced Micro Devices Inc. Call HD1AAX 4,37 169,23 USD 122,11 USD 3,5 Open End DAX ® Put HC5S5V 6,04 18276,5 Punkte 18862,40 Punkte 30,37 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.04.2024; 10:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Daimler Truck Holding AG Call HD3868 3,9 46,915 EUR 44,00 EUR 12,91 19.06.2024 Barrick Gold Corp. Call HC49ED 1,1 17,85 USD 18,00 USD 15,17 19.06.2024 DAX® Put HC5Q20 2,64 18286,5 Punkte 18000,00 Punkte 68,02 18.06.2024 DAX® Call HD29KR 1,59 18286,5 Punkte 18300,00 Punkte 125,09 16.04.2024 Freeport-McMoRan Inc. Call HC7N4C 0,88 49,465 USD 50,00 USD 5,4 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.04.2024; 11:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Jungheinrich AG Long HC2NJ9 16,4 38,49 EUR 18,84 EUR 2 Open End Siemens Energy AG Long HD0SQB 38,85 17,82 EUR 14,19 EUR 5 Open End Apple Inc. Long HD2N4Y 7,37 169,26 USD 113,15 USD 3 Open End NVIDIA Corp. Long HD3M3X 5,39 880,37 USD 792,74 USD 10 Open End E.ON Long HC4MV3 14,31 12 EUR 8,26 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.04.2024; 11:39 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!