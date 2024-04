© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Die Rallye des Jahres steht vor einem entscheidenden Test: Wird der US-Inflationsbericht die Hoffnung auf eine Zinssenkung zunichtemachen? Wovon der Markt ausgeht. Während die Fed auf ihrer letzten Sitzung an ihrer Prognose festhielt, die Zinssätze in diesem Jahr dreimal zu senken, wird zunehmend darüber diskutiert, ob die Zentralbank weniger Zinssenkungen vornehmen oder sogar ganz darauf verzichten wird. Am Freitag erhielten die Hoffnungen einen neuen Dämpfer, nachdem der Arbeitsmarktbericht für März mit 303.000 neuen Arbeitsplätzen und einem Rückgang der Arbeitslosenquote von 3,9 auf 3,8 Prozent einen regelrechten Paukenschlag darstellte. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni …