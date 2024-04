Amazon dreht weiter auf. Nachdem die Aktie des Tech-Giganten mit einem Plus von drei Prozent ins Wochenende gegangen war und ein neues 52-Wochen-Hoch erklommen hat, greifen die Anleger auch am Montag bei Amazon zu. Vorbörslich gewinnt die Aktie 1,3 Prozent. Für Rückenwind sorgen zwei positive Analystenstudien.Brian Nowak sieht für die Amazon-Aktie nun Luft bis 215 Dollar nach zuvor bis 200 Dollar. An seiner Kaufempfehlung hält der Morgan-Stanley-Analyst fest. Nowaks neues Kursziel liegt über dem ...

