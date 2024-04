NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 463 Euro belassen. Die Aktien befinden sich zudem weiter auf der Auswahlliste "Top 30 Global Ideas" für 2024. Der Erfolg der Neueinführungen von Fahrzeugen wie dem Roma und dem Purosangue dürfte es dem Sportwagenhersteller ermöglichen, in neue Bevölkerungsschichten und den bedeutenden chinesischen Markt für Luxusautos einzudringen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Ferrari werde seine Produktion wohl drastisch ausbauen./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2024 / 02:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 02:14 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

NL0011585146