© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



Die Aktie von MicroStrategy ist am Freitag mit einem zweistelligen Minus aus dem Handel gegangen. Ein Analyst erwartet nach einem ansonsten starken Jahr weitere, massive Kursgewinne.Die Analysten von BTIG, Andrew Harte und Thomas Smith, haben ihr Kursziel für MicroStrategy um über 130 Prozent erhöht - von 780 US-Dollar auf 1.800 US-Dollar. Ihre Kaufempfehlung behalten sie bei. Das neue Kursziel impliziert eine Kursrallye von 25 Prozent. MicroStrategy-Aktien sind in diesem Jahr bereits um 128 Prozent gestiegen. Diese beeindruckende Rallye wurde laut BTIG von drei Faktoren angetrieben. Erstens ist der Bitcoin-Preis um über 61 Prozent gestiegen, was für MicroStrategy von Vorteil sei, da das …