LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Ein schwacher Start des Reifenherstellers und Autozulieferers sei in diesem Jahr für ihn keine völlige Überraschung, insbesondere im Bereich Auto, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Gesamtbild bleibe jedoch noch ausreichend stark, um optimistisch zu bleiben. Dabei verwies er auf Kosteneinsparungen, die Resilienz des freien Barmittelzuflusses sowie Spielraum für zusätzliche Ausschüttungen an die Aktionäre im Laufe der Zeit./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2024 / 00:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

