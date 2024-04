Meudon - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) plädiert für eine stärkere und engere Kooperation der Mitglieder der Europäischen Union bei der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Insgesamt stehe dabei die Frage im Vordergrund, wohin es mit Europa gehe, so Habeck beim Treffen der Wirtschaftsminister von Frankreich, Deutschland und Italien am Montag.



"Will Europa eine Union der Regelgebung und der Verwaltung von Regeln sein, oder will Europa die politische Kraft finden, ein geopolitischer Akteur zu werden? Wir drei sind der Meinung, letzteres ist die richtige Antwort und muss die richtige Antwort sein."



Gesprochen wurde bei dem Treffen auch über eine bessere Koordination der Industriepolitik zwischen den drei größten Volkswirtschaften der Europäischen Union. Thema war zudem der bessere Schutz der europäischen Märkte vor "unlauterem Wettbewerb".



Ende des Jahres wollen sich die drei Länder ein weiteres Mal im selben Format treffen.

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken