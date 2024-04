Mit einem überraschenden Anstieg der Produktion im Februar 2024 um 2,1 % gegenüber dem Vormonat setzt das Produzierende Gewerbe in Deutschland ein optimistisches Signal in einer Phase wirtschaftlicher Unsicherheiten.- Feb. 2024: Produzierende Gewerbe +2,1%- Baugewerbe boomt mit +7,9%, Energieproduktion sinkt- DAX-Chancen in Auto & Chemie durch Produktionswachstum Aktuelle Entwicklungen Das Statistische Bundesamt veröffentlichte am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...