Berlin - Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, hat die FDP-Forderung nach Steuererleichterungen für ausländische Fachkräfte zurückgewiesen. Der Beschluss des FDP-Präsidiums sieht unter anderem vor, ausländischen Arbeitnehmern in den ersten drei Jahren in Deutschland einen Teil ihres Bruttolohns steuerfrei zu stellen.



Dem Nachrichtensender "Welt" sagte Holznagel am Montag: "Das deutsche Steuerrecht sollte für alle gleich gelten. Die Gleichmäßigkeit der Besteuerung ist wichtig, auch vor dem Hintergrund der Gerechtigkeit. Insofern halte ich die Idee erst mal nicht für umsetzbar und auch nicht für gut. Wir sollten eher dafür sorgen, dass alle, die in Deutschland arbeiten, steuerlich entlastet werden."



Zwar brauche Deutschland Fachkräfte aus dem Ausland, so Holznagel. "Aber wenn sie denn hier sind, dann müssen sie gleich behandelt werden mit denen, die auch schon da sind. Da dürfen wir keinen Unterschied zwischen deutsch oder nicht-deutsch machen." Das Steuerrecht dürfe "niemanden unterscheiden und alle sollten gleichmäßig besteuert werden", so Holznagel weiter. "Deswegen sollte diese Idee auch schnell wieder begraben werden."

