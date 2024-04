LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analyst James Goodman hält es laut einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Software- und IT-Dienstleistungsbranche für unwahrscheinlich, dass das erste Quartal die positive Dynamik der Fundamentaldaten und Aktienkurse wichtiger Jahresauftaktgewinner (etwa SAP) ins Gegenteil verkehren könnte. Die Erwartungen an den Softwarekonzern aus Walldorf seien "zugegebenermaßen hoch", fügte er an. Goodman rechnet mit einer leichten Beschleunigung des Cloud-Umsatzwachstums und einer Bestätigung der Jahresziele durch SAP. Der Fokus der Anleger dürfte auf den mittelfristigen Zielen liegen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken