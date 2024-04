Tokio (ots/PRNewswire) -SwitchBot, eine führende Marke für Smart Home-Nachrüstung und -Automatisierung, kündigt offiziell sein großes Upgrade für Matter an. Mit diesem Upgrade können nun fast alle SwitchBot-Produkte, einschließlich der gesamten Staubsaugerroboterkollektion, Matter über SwitchBot Hub 2 unterstützen.Durch die vollständige Einbeziehung von Matter bietet SwitchBot seinen Nutzern ein noch besser integriertes Smart Home-Erlebnis.Erweiterte Matter-Unterstützung für fast alle SwitchBot-Produkte.Letztes Jahr wurde der SwitchBot Hub 2, der erste Schritt des Unternehmens in die Welt der Matter, eingeführt und erfreute sich bei den Verbrauchern großer Beliebtheit.Als Reaktion auf die ständig wachsenden Anforderungen hat SwitchBot ein umfassendes Upgrade innerhalb der Marke vorgenommen und den Matter-Support auf fast alle SwitchBot-Produkte ausgeweitet, mit Ausnahme der Sicherheitskameras. Im Rahmen dieses Upgrades kann die gesamte Staubsaugerroboter-Kollektion von SwitchBot, einschließlich SwitchBot K10+ und S10, nun auch Matter über SwitchBot Hub 2 unterstützen, wodurch sich effiziente Reinigungslösungen besser in Smart Home-Szenarien integrieren lassen.Mit SwitchBot Hub 2 können SwitchBot-Produkte, insbesondere solche, die bisher kein HomeKit unterstützten, jetzt einfach zu Apple Home, Amazon Alexa, Google Assistant und Home Assistant hinzugefügt werden. So praktisch es auch ist, die vollen Funktionen bestimmter Produkte können erst über die SwitchBot-App aktiviert werden.Ein stärker integriertes Smart Home-Erlebnis ist in Sicht.Darüber hinaus können neben SwitchBot-Produkten auch andere Infrarot-Smart-Home-Geräte wie Klimaanlagen und Fernsehgeräte Matter über SwitchBot Hub 2 unterstützen, sofern ihre Infrarot-Codes mit denen übereinstimmen, die von SwitchBot unterstützt werden. Mit einer solchen Einrichtung können Nutzer über die SwitchBot-App oder andere gängige Smart-Home-System-Apps wie Apple Home, Amazon Alexa, Google Assistant und Home Assistant einfach auf ihre Smart-Home-Geräte zugreifen und diese steuern.SwitchBot hat sich schon immer dem Ziel verschrieben, ein effizientes und bequemes Smart-Home-Erlebnis zu schaffen. Und die Matter-Unterstützung ist ein neuer Meilenstein für SwitchBot auf dem Weg zu diesem Ziel. Inzwischen arbeitet SwitchBot an vielen neuen Produkten, mit denen sich noch besser integrierte Smart-Home-Szenarien aufbauen und durch einfache Bedienung verwalten lassen.Dieses neue Matter-Support-Upgrade wird ab dem 8. April verfügbar sein. Benutzer müssen ihre SwitchBot-App auf die neueste Version aktualisieren und alle erforderlichen Firmware-Upgrades herunterladen.Weitere Informationen über SwitchBot und den Matter-Support finden Sie unter hier (https://www.switch-bot.com/pages/matter). Um mehr über SwitchBot zu erfahren, besuchen Sie SwitchBots offizielle Website (https://www.switch-bot.com/), oder folgen Sie uns auf X (https://twitter.com/SwitchBot), Instagram (https://www.instagram.com/theswitchbot/) und Facebook (https://www.facebook.com/SwitchBotRobot/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2378400/Image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-kundigt-groWes-upgrade-fur-matter-unterstutzung-an-302110175.htmlPressekontakt:Anna Huang,Marketing Manager,E-Mail: pr@switch-bot.comOriginal-Content von: SwitchBot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163263/5752436