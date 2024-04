URL: https://scentmatic.co.jp/

SCENTMATIC Inc. (CEO: Toshiharu Kurisu, Hauptsitz: Tokio, Japan), das durch die Digitalisierung von Düften neue Kundenerlebnisse bietet, gab bekannt, dass sein KI-Service, der den Duft KAORIUM verbalisiert, von STIRworld.com, einem führenden globalen digitalen Magazin in den Bereichen Design, Architektur und Kunst, als "Retracing innovation and ideas that defined the lifestyle trends of 2023" (Innovation und Ideen, die die Lifestyle-Trends des Jahres 2023 bestimmen) ausgewählt wurde.

* KAORIUM ist eine eingetragene Marke von SCENTMATIC Inc.

What's KAORIUM? Read scents, smell words; A journey of fragrance discovery that ignites the olfactory imagination. Finding a perfume is a challenge. Fragrances are hard to grasp, and expressing our preferences can be tough. KAORIUM by SCENTMATIC is an entirely novel approach to fragrance exploration that decodes the enigmatic world of scents and helps people discover new fragrances intuitively through language. Harnessing state-of-the-art technology, our mission is to deliver olfactory moments of delight. When a scent is placed on the coaster, the impression of the scent is visualized in words. By expressing sensory perceptions through language, scents that were once difficult to discern become more clearly perceivable. (Graphic: Business Wire)

STIRworld.com Artikelseite (Veröffentlicht am 17. Dezember 2023)

"Retracing innovation and ideas that defined the lifestyle trends of 2023"

https://www.stirworld.com/see-features-retracing-innovation-and-ideas-that-defined-the-lifestyle-trends-of-2023

In dem Artikel wird KAORIUM als einer der Lifestyle-Trends vorgestellt, der 2023 großen Einfluss auf die globale Designstruktur haben wird. Der Artikel beschreibt den KAORIUM-Prozess, bei dem Duft, Sprache und künstliche Intelligenz miteinander verknüpft werden, um die Duftvorlieben des Nutzers zu verfeinern, als "ein eindringliches Erlebnis". KAORIUM wurde als Lifestyle-Trend für 2023 besonders positiv bewertet, da es ein neues Einzelhandelserlebnis definiert, das in herkömmlichen Parfümverkaufsstellen nicht zu finden ist.

Über KAORIUM

https://www.youtube.com/embed/0fpDr3zgjeM?feature=oembed

Der Artikel wurde auch auf dem Instagram-Account von STIRworld.com veröffentlicht.

STIRworld.com Instagram Reel-Video (Veröffentlicht am 20. Dezember 2023)

https://www.instagram.com/reel/C1CqKsNywAD/?igsh=cXJxczUzanhxa2to

KAORIUM stand im Fokus, als wir dieses KI-System, das Düfte und Wörter miteinander verbindet, auf dem London Design Festival 2023 ausstellten, einer der weltweit führenden Designveranstaltungen, die acht Tage lang vom 16. bis 24. September 2023 in London, Großbritannien, stattfand.

STIRworld.com Artikelseite (Veröffentlicht am 19. September 2023)

https://www.stirworld.com/see-lifestyle-scentmatics-kaorium-at-ldf-2023-explores-language-and-emotion-in-fragrance-selection

Im Interview mit STIR stellte Kurisu, Managing Director von SCENTMATIC, die Innovationen vor, mit denen KAORIUM den japanischen Einzelhandel revolutioniert hat, sowie sein zukünftiges Potenzial und seine sozialen Auswirkungen.

KONTAKT

https://scentmatic.co.jp/contact-en

[SCENTMATIC, Inc.]

SCENTMATIC wurde 2019 als Co-Kreation für das Duftgeschäft gegründet, die mit Hilfe eines KI-Systems, das Düfte verbalisiert, allem einen "emotionalen Erlebniswert" verleihen kann. Wir haben uns auf den bislang am wenigsten erforschten Bereich der fünf Sinne, den Geruch, konzentriert und KAORIUM entwickelt, ein KI-Tool, das Düfte verbalisiert. KAORIUM soll Unternehmen dabei helfen, Düfte auf unterschiedlichste Weise einzusetzen. SCENTMATIC arbeitet an der "Digitalisierung des Geruchssinns". Es wird die Wirtschaft quer durch alle Branchen revolutionieren, indem es die Sinne der Menschen durch die "Erfahrung des Geruchs" mit Düften und Worten weiterentwickelt.

Vertreter:

CEO, Toshiharu Kurisu

Standort:

3F, 4-22-7 Ebisu, Shibuya-ku, Tokio 150-0013, Japan

KONTAKT:

https://scentmatic.co.jp/contact-en