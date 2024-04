Anlässlich des Weltgesundheitstages am 7. April appelliert die AIDS Healthcare Foundation (AHF) an die Regierungen weltweit, sich an das große Bild der öffentlichen Gesundheit zu erinnern und die Grundsätze der Transparenz, der Rechenschaftspflicht und der Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten insbesondere im Hinblick auf die ins Stocken geratenen Verhandlungen über das Pandemie-Abkommen.

"Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie schlecht wir auf tödliche Ausbrüche vorbereitet waren und leider sind wir vier Jahre später immer noch nicht auf die nächste große Gesundheitskrise vorbereitet", sagte AHF President Michael Weinstein. "Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen das Pandemieabkommen wieder auf den Weg bringen und es in gutem Glauben für die ganze Welt aushandeln und nicht nur, was für ihre politischen und finanziellen Interessen am besten ist. Das neue Pandemieabkommen muss auf Transparenz, Rechenschaftspflicht und Zusammenarbeit beruhen. Wenn die Mitgliedstaaten der World Health Assembly die Lehren aus der vergangenen Pandemie nicht beherzigen, wird die Welt genau da stehen, wo wir mit COVID-19 begonnen haben. Die Staats- und Regierungschefs müssen den politischen Willen aufbringen, die öffentliche Gesundheit als ein Recht der Menschheit und nicht als ein Spiel der Interessen einzelner Länder zu betrachten."

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF), die größte globale AIDS-Organisation, bietet derzeit mehr als 1,9 Millionen Menschen in 47 Ländern in den USA, Afrika, Lateinamerika/Karibik, dem asiatisch-pazifischen Raum und Europa medizinische Versorgung und/oder Dienstleistungen an. Um mehr über die AHF zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.aidshealth.org, finden uns auf Facebook: www.facebook.com/aidshealth und folgen uns auf Twitter: @aidshealthcare und Instagram: @aidshealthcare

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

