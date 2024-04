Düsseldorf (ots) -Die mehrfach ausgezeichnete Gründerin Daniela Mündler sammelt in der Pre-Seed-Runde rd. 600.000 Euro für ihr Start-up samplistick ein und rückt damit ihrem Ziel näher: Schluss mit dem teuren "Pröbchen"- Müll.- Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen im Konsumgütermarkt und als weibliche Alleingründerin erzielte Daniela Mündler einen sehr guten Erfolg in der Pre-Seed-Runde - mit 600.000 Euro legte sie den Grundstein für das Start-up-Wachstum im Jahr 2024.- Ihr innovatives Start-up samplistick wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt DBU gefördert, ist Preisträger u.a. beim KUER.NRW Businessplan Wettbewerb Grüne Gründungen und Co-Gewinner beim Ideenwettbewerb Einkaufserlebnisse im stationären Einzelhandel - Best Practices des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg.- Die nachhaltige und digitale Lösung für Kosmetikproben ist bereits bundesweit in Parfümerien im Einsatz. Die Vorserie ist komplett ausverkauft. samplistick geht 2024 in die Serienproduktion.Kräftige Finanzspritze für das Düsseldorfer Beauty-Start-up samplistick: Mit rund 600.000 Euro geht Gründerin Daniela Mündler sehr erfolgreich aus der Pre-Seed-Runde hervor. Mit ihrem zum Patent angemeldeten Konzept konnte sie sowohl Händler als auch Investor:innen begeistern. Ihre Idee ist so einfach wie überzeugend: Statt teurer und umweltbelastender Einwegproben erhalten Kund:innen einen Stick aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff, der für sie im Fachhandel individuell mit ihrer Wunschprobe befüllt wird. Über Marke, Inhaltsstoffe und Co. informiert die samplistick-Consumer-App.Das Potenzial: Jährlich könnten über 120 Milliarden "Pröbchen" durch nachhaltige, recycelte Verpackungen ersetzt, Plastikmüll reduziert, individuelle Kundenwünsche erfüllt und hohe Investitionen auf Unternehmensseite eingespart werden.Zahlreiche Partnerschaften und namhafte Kunden wurden gewonnensamplistick-Gründerin und CEO Daniela Mündler kennt die Herausforderungen des Beauty-Shoppings aus erster Hand: Sie bringt langjährige Erfahrung bei namhaften Beauty-Unternehmen wieL'Oréal und Douglas sowie als ehemalige Geschäftsführerin bei LVMH mit. Im Beauty-Markt konnte sie bereits das KaDeWe Berlin und die Parfümerieketten UNIQUE by baslerbeauty und MONPIERRE als Kunden und Kooperationspartner gewinnen. Außerdem beliefert samplistick seit dem01. April die beidenNivea-Häuser (NIVEA-Flagship Stores) in Hamburg und Berlin, in denen den Kund:innen mit samplistick das volle Sortiment an Nivea-Produkten zum Testen zur Verfügung steht."Als Partner von samplistick setzen wir bei baslerbeauty ein starkes Zeichen für Innovation und Kundenzentrierung. Dank der praktischen Sticks können wir ganz individuell auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden eingehen und diese erfüllen", erklärt Timo Allert, Geschäftsführer von baslerbeauty.Renommierte Business-Angels unterstützen das Start-upAn der erfolgreichen Pre-Seed-Runde beteiligten sich sechs Business Angels mit insgesamt rd. einem Drittel der Finanzierungssumme: Dr. Bibi Hahn, Co-CEO bei Kienbaum, Kerstin Lehmann, Strategieberaterin und Senior Advisor bei EY-Parthenon, Susanne Fichtner-Feigl, CFO-as-a-Service, M&A Beratung bei ff2-consulting GmbH, Dr. Natalie Daghles, Partnerin und Co-Head M&A bei Noerr, Andreas Resch, Banker aus Frankfurt und Ulrike Spang-Lessow, CEO/Executive Consultant bei Futureproof Retail."Daniela verbindet in ihrem Start-up Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung und stellt dabei die Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt. Ich bin überzeugt, dass samplistick mit seinem modernen und nachhaltigen Ansatz den Markt verändern wird", so Dr. Bibi Hahn, Business Angel und Co-CEO bei Kienbaum.Mehrfach ausgezeichnet für innovative Ideesamplistick wurde in das renommierte Förderprogramm Green Start-up der Deutschen Bundesstiftung Umwelt aufgenommen, das derzeit weniger als 10 Prozent der Bewerbungen bewilligt. Darüber hinaus konnte Daniela Mündler die Unterstützung mehrerer Banken gewinnen, darunter die NRW.BANK, die das Start-up mit dem Förderprogramm NRW.SeedCon unterstützt.Dr. Claas Heise, Abteilungsleiter Venture und Seed Capital in der NRW.BANK, betont: "Wir brauchen in NRW mehr Gründerinnen und Gründer, die mit ihren Geschäftsideen dafür sorgen, dass wir in den Transformationsthemen vorankommen. Deshalb unterstützen wir auch samplistick gerne mit unseren Fremd- und Eigenkapitallösungen und begleiten das Team auf dem Weg, die Beauty-Branche nachhaltiger zu gestalten."Ausverkaufte Vorserie - Serienproduktion von samplistick steht in den StartlöchernDie Startbedingungen für samplistick waren herausfordernd: Der Konsumgütermarkt steht unter Druck und weibliche Alleingründerinnen machen mit 13 Prozent nur einen Bruchteil der Gründungen in der Start-up-Szene aus (Quelle: Female Founders Monitor 2022). Doch Mündlers Idee setzt sich durch, weil sie gleich dreifach ins Schwarze trifft: Sie ermöglicht Kund:innen verantwortungsbewussten, individuellen Konsum, Beauty-Herstellern Kontakt zu interessierten Kund:innen sowie Einsparpotenziale und Händlern eine innovative und differenzierende Dienstleistung. Die Vorserie von 11.000 Exemplaren ist deutschlandweit bereits ausverkauft, noch in diesem Jahr geht das Start-up in die Serienproduktion in Deutschland.Daniela Mündler zeigt sich angesichts dieser Entwicklungen erfreut: "Die erfolgreiche Pre-Seed-Finanzierungsrunde zeigt, dass die Idee der nachhaltigen Beauty-Wunschprobe trägt. Ich freue mich sehr, dass wir den Grundstein für einen erfolgreichen Marken- und Vertriebsaufbau gelegt haben und nun in die Serienproduktion gehen können - für eine persönlichere und nachhaltigere Beauty-Welt."Über samplisticksamplistick - das ist die Gründungsidee von Daniela Mündler. Während ihrer langjährigen Tätigkeit als Führungskraft in der Beauty-Branche erkannte sie, dass das Potenzial der sogenannten "Pröbchen" nicht ausgeschöpft wird. Das System der an der Kasse ausgegebenen Wegwerfproben verschwendet Ressourcen und verärgert Kund:innen. Mit eigenen Mitteln und der Unterstützung ihres großen Netzwerks entwickelte Daniela einen eigenen Ansatz und wagte schließlich den Schritt in die Unternehmensgründung.Good for all - das ist die Vision hinter samplistick. Kund:innen können sich ihre individuellen Wunschprodukte in einen aus 100 Prozent Altplastik hergestellten und nach Gebrauch vollständig recycelbarem Stick abfüllen lassen und zum Ausprobieren mit nach Hause nehmen. Jeder samplistick-Stick ist digital angebunden; notwendige Kennzeichnung der Produkte und weitere relevante Informationen zu Marken und Inhaltsstoffen erhalten Kund:innen in der samplistick Consumer-App. samplistick ist zum Patent angemeldet.Das Pressekit finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1tr8VOi4T4r5uRkaega4G2JGr6FnWhe-8?usp=drive_link).Pressekontakt:Drei Brueder Kommunikation und Beratung GmbHDr. Marie-Christine FrankGründerin und Geschäftsführerin+49 173 4825735marie@drei-brueder.deOriginal-Content von: samplistick GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174249/5752373