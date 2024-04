AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu FDP/Ampelkoalition:

"Zu glauben, die taumelnde FDP lasse sich nur mit einem Ausstieg aus der Ampel retten, wäre Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Die Liberalen stünden dann als Partei da, die sich in einer der schwierigsten Situationen der jüngeren Geschichte mit einem Krieg in Europa, mit gewaltigen finanziellen Zwängen und einer anhaltenden Rezession aus der Pflicht stiehlt. Als Partei, die taktiert anstatt zu regieren, und die zuerst an sich denkt und nicht an das Land, das die Wähler ihr mit anvertraut haben. Gegen diesen Vorwurf, den Genossen und Grüne natürlich bei jeder Gelegenheit in die Republik hinausposaunen würden, stünde der beste Wahlkämpfer auf verlorenem Posten."/yyzz/DP/he