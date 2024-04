FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 9. April 2024



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV Q1-Umsatz

08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz

09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

15:00 USA: Bank of New York Mellon, Hauptversammlung

16:30 DNK: Vestas Wind, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 3/24 (vorläufig)

08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/24

08:45 FRA: Handelsbilanz 2/24



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Dritte Runde Tarifverhandlungen Bauhauptgewerbe

10:00 DEU: Handelsblatt Jahrestagung Stadtwerke, Berlin

11:00 DEUI: Pk zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2023 mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, Michael Stübgen, und dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, Berlin °





Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi