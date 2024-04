Die neueste Handelssitzung schloss für Palantir Technologies Inc. mit einem Aktienstand von $23 ab, was einen leichten Anstieg von +0.17% im Vergleich zum vorherigen Geschäftstag bedeutet. Dies übertraf den täglichen Verlust des S&P 500 von 0.04%. Im Gegensatz dazu erlebten der Dow einen Rückgang von 0.03%, während der Nasdaq um 0.03% zulegte. In den letzten 30 Tagen konnten keine Veränderungen bei den Zacks Konsens EPS-Schätzungen festgestellt werden, was Palantir derzeit einen Platz in der Zacks Rangliste von #3 (Halten) sichert.

Finanzausblick und Analystenmeinungen

Das Unternehmen wird von Analysten genauestens beobachtet, da die finanziellen Ergebnisse für das bevorstehende Quartal erwartet werden. Für das vergangene Quartal konnte Palantir mit einem Umsatz von $608,35 Millionen und einem [...]

Hier weiterlesen