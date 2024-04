DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zurückhaltung vor wichtigen Daten

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Auch am Dienstag zeigt sich an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien keine klare Richtung. Teilnehmer verweisen auf die Vorgaben aus den USA, wo die Wall Street sich kaum von der Stelle bewegt habe. Es herrsche insgesamt erhöhte Zurückhaltung vor den wichtigen Verbraucherpreisdaten aus den USA am Mittwoch. Die Anleger erhoffen sich von den Daten mehr Klarheit, wann die Fed mit den Zinssenkungen beginnen wird. Zuletzt hatten starke US-Arbeitsmarktdaten und falkenhafte Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank die Zinssenkungshoffnungen deutlich schwinden lassen.

Der Nikkei-225 in Tokio setzt seine Erholung nach den kräftigen Verlusten am Freitag fort und verbessert sich um weitere 0,7 Prozent. Zum Wochenschluss hatte der Index aufgrund von verstärkten Gewinnmitnahmen nach der jüngsten starken Entwicklung 2 Prozent eingebüßt. Hier sind erneut vor allem die Technologie- und Autowerte gesucht.

In China verzeichnet der Schanghai-Composite mit einem Minus von 0,2 Prozent erneut leichte Verluste, während es für den Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent nach oben geht. Hier verweisen Marktteilnehmer auf die am Donnerstag anstehenden chinesischen Verbraucherpreise für März. Dies sorge zuvor für Zurückhaltung. In Hongkong sind es vor allem die Automobil- und Immobilienwerte, die den Markt nach oben führen.

Bei den Einzelwerten sind In Hongkong die Aktien von L'Occitaine vom Handel ausgesetzt. Blackstone steht kurz davor, das in Hongkong notierte Hautpflegeunternehmen zu übernehmen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dem Bericht zufolge könnte sich der US-Private-Equity-Konzern mit dem Eigentümer von L'Occitane, Reinold Geiger, zusammentun.

Der Kospi in Seoul kann anfängliche leichte Gewinne nicht behaupten und rutscht ins Minus. Der Index verliert 0,2 Prozent. Dagegen geht es für den S&P/ASX-200 in Sydney um 0,5 Prozent nach oben.

Die Aktien von TSMC verbessern sich um 4,5 Prozent. Die US-Regierung fördert einen im Bau befindlichen Produktionskomplex des Chip-Herstellers in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona mit bis zu 6,6 Milliarden Dollar. Gebaut werde nun noch eine dritte Chip-Fabrik an dem Gesamtkomplex, dessen Bau 2021 begann. Insgesamt investiere TSMC jetzt mehr als 65 Milliarden Dollar nach zuvor zugesagten 40 Milliarden, so Vertreter der US-Regierung.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.829,70 +0,5% +3,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.626,88 +0,7% +16,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.713,38 -0,2% +2,2% 08:00 Schanghai-Comp. 3.042,37 -0,2% +2,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.824,36 +0,5% -1,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.242,71 +0,8% -0,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.556,93 -0,2% +6,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,0858 -0,0% 1,0859 1,0831 -1,7% EUR/JPY 164,90 +0,0% 164,89 164,45 +6,0% EUR/GBP 0,8579 -0,0% 0,8582 0,8578 NV GBP/USD 1,2657 +0,0% 1,2653 1,2627 NV USD/JPY 151,87 +0,0% 151,83 151,85 NV USD/KRW 1.354,99 +0,3% 1.350,58 1.354,05 NV USD/CNY 7,1667 +0,0% 7,1662 7,2338 NV USD/CNH 7,2454 +0,0% 7,2426 7,2465 +2,0% USD/HKD 7,8305 -0,0% 7,8319 7,8308 NV AUD/USD 0,6610 +0,1% 0,6603 0,6583 NV NZD/USD 0,6043 +0,2% 0,6031 0,6014 NV Bitcoin BTC/USD 71.146,19 -0,8% 71.729,80 70.225,69 +63,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,61 86,43 +0,2% +0,18 +19,3% Brent/ICE 90,63 90,38 +0,3% +0,25 +18,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.344,61 2.339,32 +0,2% +5,29 +13,7% Silber (Spot) 27,78 27,93 -0,5% -0,14 +16,9% Platin (Spot) 978,42 963,50 +1,5% +14,92 -1,4% Kupfer-Future 4,28 4,28 -0,0% -0,00 +9,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

April 09, 2024 00:42 ET (04:42 GMT)

