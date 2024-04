FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstagmorgen stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0855 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag etwas niedriger auf 1,0823 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen nur wenige absehbare Impulse für den Devisenmarkt an. Entscheidende Wirtschaftsdaten werden nicht erwartet. Allerdings gibt die EZB einen Einblick in die Kreditvergabe der Banken. Die Notenbank veröffentlicht die Ergebnisse ihrer wiederkehrenden Umfrage "Bank Lending Survey". Am Donnerstag entscheiden die Währungshüter dann über ihren geldpolitischen Kurs, für den zunächst keine wesentlichen Änderungen erwartet werden./bgf/nas