The following instruments on XETRA do have their first trading 09.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.04.2024Aktien1 AU0000106643 Aussie Broadband Ltd.2 AU0000318552 Capstone Copper Corp.3 US5533681012 MP Materials Corp.4 US8923301019 Toyota Industries Corp. ADR5 CA65366M1023 NiCan Ltd.6 GB00BRC2TB67 EARNZ PLCAnleihen/ETF1 XS2785302998 China Aoyuan Group Ltd.2 XS2785326153 China Aoyuan Group Ltd.3 CA135087R713 Canada, Government of...4 DE000DW6ACM6 DZ BANK AG5 XS2800064912 CEPSA Finance S.A.U.6 XS2798964164 Development Bank of Japan7 USL65266AC91 Movida Europe S.A.8 FR001400OXS4 Orange S.A.9 IE000KHX9DX6 WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF