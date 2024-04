Emittent / Herausgeber: WTS Advisory AG / Schlagwort(e): Verkauf/Fusionen & Übernahmen

WTS berät Dussmann bei dem Erwerb der regelmatic GmbH



09.04.2024 / 08:00 CET/CEST

WTS hat die Dussmann Technical Solutions GmbH beim Erwerb der regelmatic GmbH in finanziellen Belangen beraten. Das international tätige Dienstleistungsunternehmen Dussmann hat zum 1. Februar alle Anteile des auf Elektro-, Mess- und Regelungstechnik (EMSR) spezialisierten Industrieservice-Unternehmens regelmatic GmbH erworben. Mit der Übernahme hat Dussmann einen weiteren Schritt getan, um sein Technik-Know-how und die Position als technischer Partner für die Industrie sowohl in der Errichtung komplexer Anlagen als auch im Industrieservice nachhaltig auszubauen. Dussmann führt damit seinen Expansionskurs fort, der wichtiger Teil der Next-Level-Strategie der Dussmann Group ist, und neben organischem Wachstum auch gezielte Akquisitionen vorsieht.

Die regelmatic GmbH ist seit über 60 Jahren Spezialist für die Planung, Installation und Wartung sowie Betrieb von Elektro-, Mess- und Regeltechnikeinrichtungen in der Prozessindustrie. Schwerpunkte sind Wartung und Instandsetzung, Revisionsarbeiten im Zuge von Anlagenabstellungen sowie Umbaumaßnahmen bei laufenden Produktionsanlagen. Unter anderem werden die Verkabelung von Prozessleitsystemen und die Montage von Instrumentierungen inklusive Prüfung und Inbetriebnahme durchgeführt. Die Transaktion wurde seitens WTS im Bereich Financial Due Diligence umfassend begleitet. So zeichnete das Advisory-Team um Rainer Doll und Nick Weidemann für die Financial Due Diligence und finanziellen SPA Advice verantwortlich. Über Dussmann Dussmann ist Lösungspartner in den Bereichen integriertes Facility Management, Food Services und technischer Anlagenbau. Es ist der größte Geschäftsbereich des internationalen Familienunternehmens Dussmann Group, die mit 66.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern Dienstleistungen rund um den Menschen bietet. Dussmann Facility Management umfasst Dienstleistungen und Know-how in allen Bereichen des integrierten Facility Managements: Gebäudereinigung, Sicherheitsdienst, Gebäudetechnik und Food Services. Das Angebot von Dussmann Food Services umfasst Verpflegungskonzepte für Kinder, Mitarbeitende, Patientinnen und Patienten sowie Seniorinnen und Senioren.

Dussmann Technical Solutions ist in den Bereichen Elektrotechnik, Kälte- und Klimatechnik, Aufzugstechnik sowie in der Prozessautomatisierung mit Anlagenbau und technischen Services tätig. Über regelmatic Die regelmatic GmbH mit rund 140 Mitarbeitenden ist ein moderner Dienstleister mit über 60-jähriger Erfahrung auf dem Fachgebiet der Elektro- Mess- und Regeltechnik für Produktionsanlagen in der Prozessindustrie. Vorbildlich in Arbeitssicherheit, zuverlässig in Qualität und Termintreue, kundennah durch bundesweite Niederlassungen und hochflexibel in der Auftragsabwicklung wird die regelmatic GmbH als verlässlicher Partner von ihren Auftraggebern geschätzt. Die langfristig bestehenden Kundenbeziehungen mit den Schwerpunkten in der Petrochemie und Chemie bauen auf Zuverlässigkeit, Transparenz und Fairness. Über die WTS Advisory AG WTS Advisory ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für die zielorientierte Beratung und aktive operative Unterstützung von Unternehmen entlang der gesamten CFO-Agenda. Dies umfasst Lösungen von der externen Berichterstattung, Optimierung der Finanzabteilung, Fragestellungen der Governance, Risk & Compliance bis hin zur M&A- und Transaktionsberatung und Begleitung der digitalen Transformation auf dem Weg zur "Next Generation Finance". WTS Advisory ist Teil der WTS, einem globalen Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory. WTS ist in Deutschland an 13 Standorten und weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten. Der Bereich Deal Advisory der WTS Advisory & WTS bietet eine integrierte Beratung von finanziellen (WTS Advisory) und steuerlichen (WTS) Aspekten entlang des gesamten Transaktionsprozesses an. Das WTS Advisory Deal Advisory-Team begleitet Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren buy-side und sell-side Services sowie Bewertungsleistungen wie gutachterlichen und indikativen Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung. Das WTS Transactions Advisory-Team liefert kompetente Beratung in jeder Phase einer Unternehmenstransaktion. Angefangen bei der Due Diligence, über die Strukturierung und die Verhandlungen zum Unternehmenskaufvertrag bis hin zur post-Deal Implementierung. Team Dr. Rainer Doll, Partner Nick Weidemann, Senior Manager Nils Sattler, Manager Marie Tierhold, Senior Consultant Pressekontakt WTS Florian Kestler Friedenstraße 22 81671 München Telefon: +49 (0)89 286 46-1565 florian.kestler@wts.de



