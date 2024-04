München (ots) -In einer Zeit, die von ständigem Wandel geprägt ist, stehen Unternehmen vor neuen Herausforderungen. Konflikte, Reibungen und Probleme gehören zum täglichen Geschäft, doch für viele Unternehmer, Geschäftsführer und Gründer wird die Bewältigung dieser Herausforderungen zunehmend stressiger und überfordernder.Die Welt befindet sich in einem anhaltenden Wandel, technologische Revolutionen treffen auf sozial-ökonomische Veränderungen, und Unternehmen müssen sich kontinuierlich anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Doch wie können Unternehmen und ihre Führungskräfte diese Transformation erfolgreich bewältigen?Sonja B. Brügmann, Unternehmensberaterin und Expertin für Change Management, hat eine Lösung entwickelt: Das Sieben-Phasen-Modell zur unternehmerischen Transformation. Dieses Modell bietet einen strukturierten Ansatz, um Unternehmen durch eine umfassende Veränderung zu führen, die von innen nach außen geschieht."Es ist unbestreitbar, dass Veränderung unausweichlich ist. Doch es ist entscheidend, wie Unternehmen darauf reagieren", erklärt Sonja B. Brügmann. "Das Sieben-Phasen-Modell bietet eine klare Roadmap für die Transformation eines Unternehmens und seiner Führungskräfte, indem es auf allen Ebenen Prozesse, Strukturen und Unternehmenskultur anspricht.""In einer Zeit der Veränderung ist es für den Mittelstand wichtig, auf fachliche Expertise zurückgreifen zu können. Frau Brügmann hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Transformationsprozessen von Unternehmen. Für Ihre tiefgreifende psychologische und betriebswirtschaftliche Kompetenz im Bereich Change Management, haben wir sie in unseren Experten- und Kompetenzkreis aufgenommen und ihr das Siegel TOP 100 EXPERTE verliehen." - so Stefan Bronder, Vorstand der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland.Über Sonja B. BrügmannAls psychologische Beraterin und Analystin arbeitet Sonja B. Brügmann seit über 20 Jahren in der Unternehmensberatung und begleitet Unternehmen verschiedenster Größen. Im Bereich Unternehmens-Transformation gilt sie als eine der führenden Expertinnen im deutschsprachigen Raum.Über die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland:Die BVMID setzt sich für die Stärkung wirtschaftlicher, sozialer sowie politischer Interessen mittelständischer Unternehmen ein. Mit einem Netzwerk aus Experten, Partnern und Entscheidungsträgern, bringt die BVMID Menschen unterschiedlicher Branchen zusammen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungen zu Politik, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für die Zukunft aufzustellen.Pressekontakt:Sonja B. BrügmannE-Mail: sonja.b@sonjab.dehttp://www.sonjab.de---BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in DeutschlandRundfunkplatz 280335 München+49 89 540 35 91-0zentrale@bvmid.dehttps://bvmid.deOriginal-Content von: BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172454/5752599