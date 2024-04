Der Rüstungskonzern Rheinmetall führt den DAX am Dienstag im frühen Handel einmal mehr an. Ein Bericht über Rüstungsaufträge von bis zu sieben Milliarden Euro verleiht der Aktie Schwung für den Ausbruch auf ein weiteres Rekordhoch. Zudem hat Goldman Sachs das Kursziel deutlich erhöht.Bereits in diesem Quartal wird die Bundesregierung laut der Nachrichtenagentur Bloomberg Aufträge für zwei Fregatten und Hunderte von gepanzerten Transportfahrzeugen für bis zu sieben Milliarden Euro vorantreiben. Von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...